حساب المواطن يحتفي بأمهات الموظفين في يوم الأم

المواطن - الرياض

في بادرة إنسانية وبمناسبة ⁧‫يوم الأم⁩ الذي يحتفل به العديد من الدول العربية، احتفى حساب المواطن بأمهات الموظفين كونهن جزءاً من نجاح البرنامج.

وأظهرت صورة متداولة هدية من حساب المواطن وبطاقة معايدة كُتبت عليها عبارات التهنئة للأم كونها جزءاً من نجاح البرنامج.

ويحتفل العديد من الدول اليوم الخميس 21 مارس بمناسبة يوم الأم أو ما يطلق عليه البعض عيد الأم وهو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق اليوم الأرقام التفصيلية بشأن إيداع الدفعة الـ16 من البرنامج والتي استقبلتها حسابات المواطنين المستفيدين يوم 10 مارس الجاري، حيث أفصحت الأرقام أن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي.

ويواصل حساب المواطن التسجيل في الدفعة الـ18 حتى موعد إيداع الدفعة الـ 17 في إبريل المقبل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.