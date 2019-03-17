حساب المواطن يرد على استفسارات مهمة بشأن التطبيق الجديد.. هنا أهمها

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن اللغة المستخدمة في التطبيق الجديد الذي تم إطلاقه اليوم السبت هي اللغة العربية، وذلك ردًا على استفسارات من بعض المستفيدين الذين يقولون إن التطبيق باللغة الإنجليزية ويجدون صعوبة في استخدامه.

السلام عليكم عندي مشكلة في تسجيل الدخول عن طريق التطبيق يقول اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة

كما رد حساب المواطن على استفسار آخر يقول إن هناك مشكلة في تسجيل الدخول عن طريق التطبيق حيث تظهر له رسالة تقول إن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.

وشدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للبيانات المستخدمة في البوابة الإلكترونية ولا بد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق باللغة الإنجليزية.

وأيضًا أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن عدم وجود أيقونة الاعتراض في التطبيق، حيث أكد أنه لا يمكن تقديم اعتراض من خلال التطبيق ويمكن ذلك من خلال الرابط التالي هنا

وأعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد عن إطلاق تطبيق جديد للتسهيل على المستفيدين.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تصفح المعلومات وتفاصيل الدفعات عبر التطبيق بكل يسر وسهولة.

ولتحميل التطبيق لأجهزة الآي أو أس عبر هذا الرابط (هنا)، ولأجهزة الأندرويد من خلال الرابط التالي ( هنا ).

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع إجمالي الدفعات المصروفة للمواطنين إلى 37.4 مليار ريال من أجل احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإصلاحات المالية ابتداء من يناير 2018.

وأشار البرنامج إلى أن الذكور يمثلون 93% من أرباب الأسر، فيما يمثل النساء النسبة الباقية 7%، لافتا إلى الرد على اعتراضات عدم الأهلية وقيمة الاستحقاق في مدة 60 يومًا.

وأوضح البرنامج أنه تم إجراء استبيان دوري يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة، فيما يمكن تقديم اعتراض مالي في مدة أقصاها 3 أشهر لكل دفعة مالية.. ولفت إلى أن المرأة المهجورة لا يطلب منها رفع مستندات عبر البوابة الإلكترونية، وإنما إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

ووفقًا لبيانات الدفعة العاشرة المصروفة مؤخرًا، تسلم 84% ممن شملهم الدعم 1000 ريال للأسرة.