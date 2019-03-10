حساب المواطن يعلن تفاصيل الدفعة الـ16.. 2.5 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد

المواطن - الرياض

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدينمن البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغعدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني بأن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادهاوأعمارهم، مشدداًعلى أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال خمسة عشرة يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم.

كما يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حسابهم عبر الرابط

(هنا)، مشيراً بأن فريق خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Citizen_care، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال علىالرقم الموحد 19912.