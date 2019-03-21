حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لإضافة الملفات والمستندات

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أن المستندات والملفات المطلوبة والتي يتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج يجب أن تكون بصيغ (pdf,pmp,png,jpj,jpaj).

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالا استفسر من خلاله عن طريقة رفع ملفات خاصة بصك حصر الورثة.

وقال برنامج حساب المواطن في رده على المستفيد: “بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة ” استعراض الملف ” لإرفاق المستند حيث لا بد أن تكون بأحدى هذه الصيغ(pdf,pmp,png,jpj,jpaj)، وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2ميجابايت”.

يذكر أنه لم يتبق سوى 20 يومًا فقط، على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة 10 أبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.