حساب المواطن يوضح المقصود بفاقد الأهلية.. مستندات مطلوبة لإثبات الحالة

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بفاقد الأهلية، داعياً الراغبين في الاستفادة من البرنامج وعوائل أسرهم فاقدي الأهلية لتقديم المستندات التي تؤكد حالتهم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء، على استفسار حول المقصود بفاقد الهوية، مشيراً إلى أن المقصود بها هو من كان معتوهاً أو مجنوناً أو صغيراً غير مميز.

وأوضح البرنامج أنه في حال كان عائل الأسرة فاقد الأهلية لابد من إرفاق المستندات المطلوبة وهي “صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية”.

يذكر أن حساب المواطن أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

التسجيل مستمر

وقال حساب المواطن: إنه سيتم صرف الدفعة الـ16 في تاريخ 10 مارس الجاري، ومن المقرر أن يوافق ذلك يوم غد الأحد.

يذكر أن التسجيل في حساب المواطن متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.