حساب المواطن .. 3 شروط للأهلية وتوضيح هام قبل التقديم

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن توضيح المقصود بالأهلية وما هي شروطها؟

وأوضح حساب المواطن أن الأهلية المقصود بها هي المعايير والشروط التي لابد من توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلًا للاستفادة من البرنامج.

أما شروط أهلية حساب المواطن فهي الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار التواجد داخل المملكة وثالثًا توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).