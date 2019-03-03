حساب المواطن : 7 أيام فقط تفصلنا عن إيداع الدعم للدفعة الـ16

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه لم يتبقَّ سوى 7 أيام على إيداع الدفعة السادسة عشرة من البرنامج.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 إبريل المقبل، حيث أكد حساب المواطن أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.