حفار قبور ينقذ طفلًا برأسين دفنه والده حيّاً

المواطن - متابعة

تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفل، يعيش في كشمير شمال الهند، ولد بكتلة ضخمة في مؤخرة رأسه، بعد أن أقدم والده على التخلص منه بدفنه وهو حيّ.

وولد الطفل وهو يعاني من اختلال وظيفي في الدماغ، تسبب بنمو كتلة ضمة بحجم رأسه، ورفض والده تقبله، وقرر أن يدفنه حيًّا، لكن حفّار قبور في بلدة نوهاترا بكسمير دق ناقوس الخطر، عندما لاحظ حركة وسمع صراخًا أثناء وضع الأب طفله تحت التراب.

وبعد إنقاذ الطفل من الدفن، استطاع الجراحون إزالة الورم الذي يصل وزنه إلى نحو 4.6 رطل من رأس الطفل، ما منحه فرصة جديدة للحياة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.