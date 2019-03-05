حفر وعائية تتربص بمركبات رجال ألمع و”المواطن” ترصد الكارثة!

المواطن - أحمد الشهري- رجال ألمع

رصدت عدسة “المواطن” اليوم انتشار عدد من الحفر الوعائية على امتداد الطريق الدولي الرابط بين محافظتي رجال ألمع ومحايل، بالقرب من بلدة سنومة شمال المحافظة.

وقال عدد من مستخدمي الطريق: إن هذه الحفر أصبحت تتربص بمركباتهم وتسببت في حدوث العديد من التلفيات فيها، كما كبدتهم خسائر فادحة، حيث إن الطريق يشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

وأشاروا إلى أن هذه الحفر أصبحت تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، خصوصًا في المساء، وقد تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل ومعالجة وضع تلك الحفر وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعاناة، والتي تكفل سلامة مستخدمي الطريق.