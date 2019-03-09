حفيدة أم كلثوم تفاجئ حكام Arabs Got Talent !

المواطن - متابعة

فاجأت متسابقة أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، علي جابر، ونجوى كرم، وأحمد حلمي، بإعلانها أنها حفيدة السيدة أم كلثوم الملقبة بـ”كوكب الشرق”.

وقالت المتسابقة، سناء نبيل: إنها بدأت الغناء في سن التاسعة من خلال الحفلات المدرسية، ثم تدربت مع المايسترو سليم سحاب، وهي حاليًّا طالبة بمعهد الموسيقى العربية، مفاجئة لجنة التحكيم بإعلانها أن شقيقة جدتها من الأم هي كوكب الشرق أم كلثوم.

ومنح النجم أحمد حلمي “الباز الذهبي” لحفيدة أم كلثوم المتسابقة سناء نبيل بعد أن قدمت أغنية “افرح يا قلبي” للراحلة أم كلثوم لتذهل بصوتها الجمهور ولجنة التحكيم التي وقفت لتصفق لها على أدائها المتميز للأغنية.

أم كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي وتعُرف أيضًا بعدة ألقاب أبرزها أم كلثوم ومنها ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

والفنانة أم كلثوم هي مغنية وممثلة مصرية، وُلدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًّا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908م، وتُوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م.

وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، ثم اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي.