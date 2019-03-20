حقوق الإنسان بعسير وأدبي أبها يحتفلان باليوم العالمي للمرأة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أقامت هيئة حقوق الإنسان في عسير وبمشاركة النادي الأدبي بأبها، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وسط حضور نسائي لمختلف الفئات العمرية إلى جانب عدد من الجهات الحكومية.

وشهد الاحتفال تقديم أوراق عمل حول التعليم والمرأة قدمتها الدكتورة حليمة السعيدي من جامعة الملك خالد بأبها، فيما تم تسليط الضوء على أجندة الحماية السعودية للمرأة والتي تطرقت لها مشرفة الأقسام النسائية بوحدة الحماية مهرة القحطاني وحول دور المرأة في الإعلام تحدثت الإعلامية سامية البريدي.

وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية لرئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع كجهة مشاركة في الاحتفاء، حيث بين دور النادي في دعم المرأة على جميع الأصعدة.

وخُتم البرنامج بتكريم جميع الجهات المشاركة بأوراق العمل وللجهة المستضيفة.