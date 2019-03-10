حقيقة تدهور حالة الزعيم عادل إمام الصحية

المواطن - القاهرة

ترددت أنباء عن تعرض عادل إمام لوعكة صحية أدت إلى توقف تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”.

وعلق المنتج هشام تحسين الذي يشارك في إنتاج مسلسل الزعيم مع رامي إمام، على تلك الأخبار قائلاً: “كلام فارغ”، مشيراً إلى أن المسلسل منذ انطلاق تصويره وهو يتعرض لهذه الشائعات.

وأوضح المنتج أن التصوير يخضع لجدول خاص، وأن التوقفات طبيعية أثناء تصوير أي عمل فني.

وكشف المنتج عن تواجده بصحبة عادل إمام يوم الجمعة، حيث كان الأخير في صحة جيدة للغاية، وحينما علم بالأخبار التي تتحدث عن حالته الصحية علق بقوله: “سيبكم منهم”.

وكان هشام تحسين يرغب في إصدار تعليق من أجل الرد على هذه الشائعات، إلا أن رامي إمام أخبره أنهم معتادون على هذا النوع من الشائعات والأقاويل.

وأكد المنتج تحسين الانتهاء من تصوير 40% من أحداث المسلسل، وهو رقم أكبر مما كان مخططاً له في هذه الفترة، في ظل انطلاق تصوير المسلسل مبكراً، وكذلك لسهولة التعامل مع النص السلس للمسلسل الذي كتبه أيمن بهجت قمر.

ويشارك عادل إمام البطولة نخبة من النجوم منهم دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق.