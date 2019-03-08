حقيقة منع مواطن طليقته الأمريكية من مغادرة المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

فندت شبكة إنسايدر الأمريكية مزاعم صحيفة نيويورك تايمز حول منع مواطن سعودي زوجته السابقة أمريكية الجنسية من مغادرة المملكة.

وقالت إنسايدر ، إن منع بيثان فييرا، من السفر خارج المملكة برفقة ابنتها التي تبلغ من العمر 4 أعوام، هو أمر قانوني.

ونقلت الشبكة عن مجموعة من الخبراء قولهم إنه “حتى لو تمكنت الأمريكية ذات الـ31 عامًا من مغادرة المملكة، فعليها أن تتخلى عن ابنتها زينة”.

وأشارت إلى أن النظام في المملكة يمنح زوجها السابق حق تقرير ما إذا كان من الممكن أن ترحل خارج البلاد من عدمه.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد نشرت يوم الثلاثاء، قصة الأمريكية التي قال ابن عمها إنه لم يتم السماح لها بمغادرة البلاد مع ابنتها زينة البالغة من العمر أربع سنوات منذ طلاقها من زوجها السعودي قبل عام.

وحاولت “إنسايدر” التحدث مع ابن عمها، وهو صاحب القصة الأصلي، إلا أنه رفض التعليق للشبكة الأمريكية بخصوص القصة التي استعرض تفاصيلها التي زعمتها الصحيفة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأوضح المتخصصون الذين استعانت بهم الشبكة الأمريكية في تحليل الموقف من الناحية القانونية، أنه بالفعل ستكون هناك صعوبات في السماح للطفلة التي تحمل الجنسية السعودية بالمغادرة مع أمها.