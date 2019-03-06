حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض قائمة المفوضية بشأن غسل الأموال

المواطن - متابعة

بات من المؤكد رفض كل حكومات دول الاتحاد الأوروبي القائمة المبدئية التي أصدرتها المفوضية الأوربية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وكانت 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد الأوروبي كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن رفضها لقائمة المفوضية حول مكافحة غسل الأموال.

ومن المتوقع أن يصدر قرار الرفض رسمياً يوم غد الخميس من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسيل.

وكانت القائمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية واجهت معارضة واسعة في اجتماع عقدته الدول الأعضاء على مستوى الخبراء الجمعة الماضية في بروكسيل.

ويفترض بعد رفض القائمة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل أن تعيد المفوضية الخطة بكاملها من حيث المعايير التي تستخدمها في تحديد الدول التي تضعها في القائمة السوداء.

يذكر أن المفوضية كانت قد حددت قائمة في منتصف الشهر الماضي تضم 23 بلدا منها 4 عربية من بينها المملكة.

وأثار إدراج السعودية في القائمة انتقادات واسعة من جانب دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا كما انتقدت الولايات المتحدة القائمة التي اقترحتها المفوضية وقالت إنها لن تعتمدها.