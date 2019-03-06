حكيم زياش ليس الأول.. نجوم مغاربة هزت شباك ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم المغربي حكيم زياش تألقه ضد ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وظهر حكيم زياش بمستوى مميز خلال مباراتي أياكس أمستردام الهولندي ضد ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019، ونجح في هز شباك المرينغي بهدف في لقاء الذهاب وآخر في مواجهة الإياب.

ولعب حكيم زياش دورًا بارزًا في إقصاء ريال مدريد الإسباني من بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا من منافسات دور الـ16، ويطمح النجم المغربي في مواصلة التألق مع أياكس أمستردام الهولندي؛ والوصول بعيدًا في الشامبيونزليج.

ويُعد حكيم زياش عاشر لاعب مغربي ينجح في هز شباك ريال مدريد الإسباني، حيث سبقه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا، لموحي اليعقوبي، وأحرز لاعب خيتافي عبدالعزيز برادة هدفًا في المرينغي.

كما نجح في هز شباك ريال مدريد الإسباني من النجوم المغاربة المحترفين، كل من نجم نادي ليفانتي نبيل الزهر، لاعب فريق ملقة نبيل باها، بالإضافة إلى نجم غرناطة يوسف العرابي.

وتمكن ثنائي فريق الرجاء المغربي مصطفى مستودع ويوسف أشامي من هز شباك ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2000.

ونجح كذلك المغربي هشام أبو شروان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال مباراة ريال مدريد الودية التي أُقيمت في “سانتياجو برنابيو”، ليكون نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش آخر المغاربة الذين هز شباك المرينغي.