حلا نورة توثق لحظة تعرضها للتحرش في طريق عام

المواطن - متابعة

وثقت الفنانة السعودية حلا نورة محاولة تحرش بها خلال وجودها في الشارع، ونشرت الواقعة على موقع “سناب شات”، موضحة أنها كانت في وضح النهار.

وظهرت حلا نورة في الفيديو وهي تتحدث إلى شخص يقود دراجة نارية، ويسير إلى جانب سيارتها، وتسأله ما الذي يريده منها، ثم قالت إنه كفّ عن التحرش بها عندما بدأت بالتصوير وأضافت “كان يتحرش بي وعندما صورته خاف. هذا عندنا في الكويت”.

كما قدمت حلا نورة نصيحة للفتيات، وطلبت منهن تصوير الواقعة بكاميرا الهاتف المحمول، لكي ينقذن أنفسهن من التحرش.

يذكر أن حلا نورة، فنانة وممثلة سعودية تعيش في الكويت، من مواليد (30 سبتمبر 1987، بدأت حياتها الفنية كمغنية في عام 2008، ثم اتجهت إلى التمثيل.

وُلِدت في الكويت لأب سعودي وأم أردنية من أصل فلسطيني من عائلة الكيلاني، تعلمت من جدتها اللبنانية حب الأغاني الطربية.

دخلت حلا نورة المعهد العالي للفنون المسرحية لصقل موهبتها بدايتها بالتمثيل، بدأت حياتها الفنية كمطربة، ولكن الإلحاح من الأهل والأصدقاء بتجربة حظها بالتمثيل جعلها تدخل مجال التمثيل فوفقت به.

بداية أعمالها كانت مشاركتها في مسلسل سارة ومسلسل قلوب حائرة وفي عيون الحب، متزوجة منذ العام 2013 وزوجها من خارج الوسط الفني.