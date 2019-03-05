حلقة في الحمض النووي للإنسان تدمر السرطان

المواطن - متابعة

كشف بحث طبي جديد عن حلقة في الحمض النووي للإنسان، تلعب دورًا فعالًا في منع الإصابة بمرض السرطان القاتل.

ووجد فريق علماء من معهد أبحاث السرطان في لندن أن هذه الحلقة المسماة بـ”كوهيسين” Cohesin تساعد على إيقاف نسخ الحمض النووي عندما يتضرر بشدة.

ووجد الباحثون أيضًا أنه عندما لا يتمكن كوهيسين من حماية الحمض النووي، فإنه يقوم بإصلاح الخلل الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.

وتتكون حلقة Cohesin من عدد من البروتينات التي تعمل معًا على تثبيت خيوط الحمض النووي في مكانه مثل الحبل.

وغالبًا ما يتم تحور هذه البروتينات في الخلايا السرطانية، فعلى سبيل المثال، حوالي 20 في المائة من حالات سرطان المثانة تحمل طفرة في بروتين Cohesin SA2.

وقد أدى ذلك إلى استنتاج العديد من الباحثين أن الكوهيسين تساعد على الوقاية من السرطان عن طريق تثبيت الكروموسومات معًا أثناء انقسام الخلايا، مما يضمن حصول الخلايا على العدد الصحيح من الصبغيات في النهاية.