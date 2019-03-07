حلم الـ 4 ملايين يداعب الأربعة الكبار

المواطن - محمد سمعه

مع انتهاء منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقرب انطلاق منافسات الجولة الثانية يأمل الأربعة الكبار” الأهلي والهلال والنصر والاتحاد” في السير بخطى ثابتة وذلك من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة الآسيوية.

وكانت الجولة الأولى حملت مفاجآت سارة لأندية” الهلال والأهلي والاتحاد” حيث فاز أزرق العاصمة على نادي العين الإماراتي في مدينة العين الإماراتية بهدف دون رد سجله اللاعب الموهوب محمد الشلهوب.

كما نجح الأهلي في الفوز على نادي السد القطري بنتيجة هدفين دون رد أحرزها النجم السوري عمر السومة، بينما فاز الاتحاد على نادي الريان القطري بخماسية مقابل هدف.

جوائز مُغرية تغازل الأربعة الكبار

ويذكر أن قيمة جوائز بطولة دوري أبطال آسيا تصل إلى 6 ملايين دولار بواقع حصول بطل النسخة الحالية على أربعة ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على مليوني دولار.

ويتمنى الرباعي السعودي في أن يصل أحدهم إلى النهائي أو على الأقل نجد فريقين سعوديين يتنافسان في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت آخر بطولة نالها نادي سعودي في بطولة دوري أبطال آسيا كانت من قبل نادي الاتحاد في عام 2005.

ولم يسبق لناديي الأهلي والنصر الحصول على لقب دوري أبطال آسيا من قبل، حيث حل النصر وصيفًا في نسخة عام 1995، بينما حل الأهلي وصيفًا مرتين في نهائي دوري الأبطال الآسيوي عامي 1986 و 2012.