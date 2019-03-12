حمدالله وميدو وجمهور #الاتحاد نجوم الجولة الـ23

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الفائزين بجوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل جمهور في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي عبر تويتر أن المدرب المصري أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة تُوج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الماضية بعد تعادله مع نادي الهلال بهدف لكل فريق.

أما اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله فقد تُوج بجائزة أفضل لاعب بعد الثنائية والتي أحرزها في شباك نادي الاتفاق في الجولة الماضية، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.

ويذكر أن جمهور نادي الاتحاد تُوج بجائزة الجمهور المثالي وذلك بعد التشجيع المميز والذي ناله لاعبي الاتحاد في لقاء الفيحاء ببطولة الدوري، حيث انتهت المباراة بفوز الاتحاد بثنائية دون رد.

ويذكر أن حمدالله كان أهدر ركلة جزاء لنادي النصر في مباراة ذوب آهان أصفهان الإيراني والتي أقيمت بالأمس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث خسر النصر بثلاثية مقابل هدفين.