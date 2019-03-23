حمد آل الشيخ يعلق على أوامر الملك سلمان التعليمية

المواطن - الرياض

تقدم وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشكر والتقدير على صدور الأوامر الملكية الكريمة المشتملة على تعييناتٍ في وزارة التعليم، المتمثلة في نائبٍ ومساعدٍ للوزير ومديرين في الجامعات السعودية.

وهنأ حمد آل الشيخ، مساء اليوم السبت، المُعينين الجدد بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله لهم التوفيق.

وجاء في الأوامر الملكية الخاصة بوزارة التعليم ما يلي:

الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.