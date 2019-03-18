حوار شيق مع الأمير محمد بن سلمان خلال تخريج الدفعة 21 من جامعة الملك خالد

المواطن - حسن عسيري - فهد القحطاني - تصوير: عبدالرحمن الأحمري

برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أقيم مساء اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الـ21 من جامعة الملك خالد في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتخلل الحفل حوار لطيف وشيق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بتقديمه الطالبان سلمان آل شاكر ومحمد الجميري، وتلا ذلك الأوبريت الوطني والجامعي الذي حظي بتفاعل وفرحة الطلاب، وعقب ذلك كلمة مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي الذي حث الطلاب فيها على تقوى الله وحفظ أمانة هذا الوطن والرقي.



وبعد ذلك كانت مراسم التكريم، والتي تشرف الطلاب المتفوقون فيها بالسلام على راعي الحفل واستلام الجوائز منه، معلنًا تخريج الدفعة.