حوت يتقيأ ثروة تقدر بـ 500 ألف دولار

المواطن - متابعة

عثر تايلاندي محظوظ على كتلة مجمدة من قيء حوت العنبر اكتشف لاحقًا أنه ستكون بداية رحلته إلى عالم الثراء.

وفوجئ الرجل في يونيو 2018 بكتلة ذهبية غير عادية تزن 10 كجم ولها ملمس الشمع الناعم، عندما كان يتمشى على الشاطئ.

وأخذ الرجل الكتلة وألقاها في الفناء الخلفي لمنزله وقام بحرقها لكنها تحولت إلى سائل زيتي ومن ثم تجمدت مرة أخرى.

ولجأ الرجل إلى مجموعة من أصدقائه وأقاربه، الذين أكدوا له أنها كتلة من العنبر، كما فحص المادة أستاذ بكلية صيد السمك بجامعة كاسيتسارت وتبين أنها كتلة من العنبر الصافي.

ويرجح الخبراء أن ثمن قطعة العنبر هذه يبلغ سعرها نحو 500 ألف دولار.

ويتكون العنبر في الجهاز الهضمي لحيتان العنبر نتيجة لإفرازات الغشاء المخاطي للأمعاء. ويتم استخدام العنبر في صناعة عطور باهظة الثمن.