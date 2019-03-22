خاب الظن و ما يقرأ التاريخ .. رئيس #النصر يُهاجم والرد جاء قاسيًا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن تصريحات سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ستنقلب عليه بالسلب خاصة بعد إظهار كلٍّ من الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال وخالد البلطان رئيس نادي الشباب ردود أفعالهما عقب تصريحاته.

وكان سعود آل سويلم تحدث بالأمس خلال لقاء إعلامي مثير في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية قائلًا: الأمير محمد بن فيصل عزيز وغالٍ، ولو الهلال يُسجل في آخر الدقائق أتوقع يفاجئنا ويرقص رقصة “مايكل جاكسون”.

وأكمل آل سويلم قائلًا: أنا أحب المزاح مع رئيس الهلال، وهو كذلك يعشق المزاح، وأرى أن المنافسة في هذا الأمر شيء طبيعي.

رد شبابي ناري:

وأضاف آل سويلم: خالد البلطان رقم صعب في الرياضة السعودية، وهو يستحق رئاسة نادٍ جماهيري أكبر من الشباب، وبالنسبة لي أرى أن نادي الشباب هو عبارة عن 16 بيتًا واستراحتين ليس لديه الكثير من الجماهير ولا يستطيع المنافسة، المنافسة هذه للأندية الجماهيرية.

وتسببت تصريحات سعود آل سويلم في غضب كبير لخالد البلطان فقال في فيديو له: حقيقة كنت أظن أن الأخ سعود آل سويلم أعقلهم، ولكن خاب ظني، منذ فترة بعيدة الهلال والشباب نافسا على البطولات والنصر كان عنده فقط مقر النادي وجاليات من اليمن والسودان يشجعونه، حتى أطلقوا على النصر نادي الجاليات.

رئيس الهلال يرد بطريقته:

أما رئيس الهلال فأراد الرد على طريقته الخاصة قائلًا عبر حسابه في تويتر: يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخليًّا وخارجيًّا ويربطه بأحقية تمثيل الهلال خارجيًّا وأحقية فريقه.. ما أدري فعلًا هل يقرأ التاريخ، وإلا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الآسيوية حاليًّا؟! أو يظن أن الموضوع بالقرعة أو الترشيح؟!