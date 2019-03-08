خاص ل”المواطن” : شركة اتصالات تقترب من رعاية النصر

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أن النصر وشركة اتصالات من خارج السعودية، قد أتما اتفاقاً مبدئياً لتوقيع عقد شراكة بين الطرفين، يقضي بوضع اسم الشركة على قميص نادي النصر.

وأشارت المصادر لـ“المواطن” إلى أن العقد سيمتد لمدة 3 سنوات قادمة، في إطار سعي إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم لتأمين موارد مالية للعالمي في المستقبل.

وكانت إدارة النصر قد نجحت مطلع الموسم الحالي، في توقيع عقد شراكة رئيسي مع الاتحاد للطيران؛ الناقل الرسمي الوطني لدولة الإمارات؛ لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ إجمالي يصل 200 مليون ريال.