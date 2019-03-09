خاص لـ”المواطن”: الحزم يتجه للاحتجاج ضد أحد بسبب العويشير

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن إدارة نادي الحزم أتمت مشاوراتها لتقديم احتجاج رسمي لمراقب مباراة فريقهم ضد الحزم، التي انتهت بالتعادل 2/2، ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرتكز الاحتجاج الحزماوي، بحسب مصادر “المواطن“، على مشاركة حارس أُحد عبدالله العويشير، لتسجيله لاعبًا هاويًا بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وكان أُحد قد تعاقد مع الحارس عبدالله العويشير كلاعب هاوٍ قادمًا من النصر بعد حصوله على المخالصة.

يُذكر أن موجة تقديم الاحتجاجات في الجولة الحالية، بدأها الهلال باحتجاجه ضد الوحدة على خلفية مشاركة محمد القرني، كما تقدم عصر اليوم نادي الفيحاء باحتجاج ضد الاتحاد لمشاركة لاعبه ناصر الشمراني.