خاص لـ”المواطن”: الرياض لم تتقدم باستضافة مونديال أندية العالم 2019

المواطن - طارق سعد

يُعلن غداً الجمعة، في ميامي الأمريكية، هوية المدينة المستضيفة لمونديال أندية العالم 2019 على هامش كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويناقش الكونغرس عدة ملفات حساسة أهمها، التصويت على الآلية المقترحة لبطولة كأس العالم للأندية التي نصت على إقامتها بشكل دوري كل 4 سنوات، بمشاركة 24 فريقاً من مختلف قارات العالم، إلى جانب مناقشة استمرارية كأس القارات من عدمها.

وعلمت “المواطن” أن الرياض لم تتقدم رسمياً بطلب استضافة مونديال الأندية 2019، بعد تداول كبير في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي عن نية سعودية لاستضافة البطولة في العاصمة الرياض.