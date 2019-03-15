خاص لـ”المواطن”: الهلال يقرر عدم استمرار الحبسي .. ويتفق مع حارس محلي

المواطن - طارق سعد

ساهمت المستويات المتواضعة التي قدمها العماني علي الحبسي هذا الموسم، في اتخاذ قرار مبكر بعدم استمرار الحارس العماني ضمن صفوف الهلال للموسم القادم؛ بحسب مصادر خاصة لـ”المواطن“، رغم تبقي سنة في عقد الحبسي مع الهلال.

وكان الحبسي قد حضر للهلال مطلع الموسم الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات، قادمًا من ريدنغ الإنجليزي.

وعلمت “المواطن” أن الإدارة الهلالية، وبالاتفاق مع الكرواتي زوران مدرب الفريق، اقتربت من الاتفاق مع حارس محلي لينضم إلى الدولي عبدالله المعيوف والاعتماد عليهما في منافسات الموسم المقبل، تماشيًا مع القرار المنتظر من قبل مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد اللاعبين الأجانب البالغ عددهم حاليًّا 8 لكل فريق.