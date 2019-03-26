خاص لـ”المواطن”: غرامة نصف مليون ريال على رئيس النصر

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصدر خاص، أن قرارًا منتظرًا ستصدره لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيال التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها رئيس النصر في اللقاء الذي أجراه على قناة روتانا خليجية الأسبوع الفائت.

وبحسب مصادر “المواطن” فإن الغرامة المالية على رئيس النصر سعود آل سويلم تُقدّر بمبلغ 500 ألف ريال.

كما علمت المصادر أن الغرامات شملت رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل، ورئيس الشباب خالد البلطان على خلفية ظهوره في مقطع فيديو الجمعة الماضية، لكن الغرامة التي ستصدر بحق رئيسي الهلال والشباب ستقل عن الغرامة المقررة على رئيس النصر بحسب المصادر.