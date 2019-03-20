خاص لـ “المواطن” : صفقة هارون كمارا تُشعل سباق النصر والهلال خارج الملعب

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة، أن الدولي الشاب هارون كمارا بات هدفًا رئيسيًّا للغريمين النصر والهلال، للظفر بموافقة ناديه القادسية للتعاقد معه مع مطلع الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر أن مساعد الزامل رئيس القادسية تلقى الأسبوع الماضي اتصالًا من مسؤول نصراوي مستفسرًا عن إمكانية شراء عقد كمارا في الصيف القادم، تبعه اتصالات هلالية عن نية زرقاء لاستقطاب كمارا بمبلغ يتجاوز 30 مليون ريال مع الاستغناء عن خدمات الشاب محمد اليامي لصالح القادسية.

وبحسب تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، رفض رئيس القادسية عرضًا مغريًا من إدارة الاتحاد في الفترة الشتوية الفائتة لشراء عقد هارون كمارا بمبلغ 35 مليون ريال.