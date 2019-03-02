خالد البلطان استفز الجماهير.. فدفع الثمن

المواطن - مروة نبيل

اشتهر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بتصريحاته النارية؛ ما ساهم في إضافة المزيد من الإثارة والمتعة في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكان خالد البلطان قد كُلف، في شهر سبتمبر الماضي، برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب لمدة عام، خلفًا لـ أحمد العقيل الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وعادت التصريحات القوية والمثيرة مع عودة صاحب الكاريزما خالد البلطان إلى رئاسة نادي الشباب مُجددًا، لتعود الإثارة بين الجماهير.

وكان التصريح الأبرز لـ خالد البلطان هذا الموسم، أنه طوال تاريخه لم يخسر الشباب ذهابًا وإيابًا في الدوري، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي فريق أن يأخذ الليوث “رايح جاي” خلال الظروف الحالية.

وتذكرت الجماهير تصريح خالد البلطان قبل مباراة الشباب والنصر الأخيرة، خاصة أن العالمي فاز في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، وأكدوا أن تكرار فوزه سيجعله بطلًا في أعين رئيس الليوث.

وانقلب تصريح خالد البلطان عليه، بعد خسارة الشباب بهدف دون رد أمام النصر في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسخرت منه الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

كما هاجمت بعض جماهير النصر، خالد البلطان بعد مباراة الفريقين؛ ما دفع الناقد الرياضي أحمد الشمراني لتوجيه نصيحة إليه بضرورة عدم استفزاز الجماهير مُجددًا، في مقاله بصحيفة “عكاظ” تحت عنوان “جمهور النصر يزف البلطان”.

وأكد الشمراني أن الجماهير هي العنصر الأهم في كرة القدم، ودائمًا ما يحفزون اللاعبين، لذلك يطلب عدم استفزازهم، مُشددًا في الوقت ذاته رفضه لخروج أي جمهور عن الروح الرياضية.

وتابع الشمراني: “لم أكن سعيدًا وأنا أرى رئيس نادي الشباب خالد البلطان في موقف لا يُحسد عليه بين جماهير النصر، ولم أكن سعيدًا وأنا أرى تلك المقاطع تتداول أشكالًا وألوانًا، والممتلئة بكلام وصور قلت من خلالها لكل فعل ردة فعل”.

وأوضح أنه يُطالب بالوقوف ضد استفزاز الجماهير وضد تصرفات بعض الجماهير، وتساءل: “لماذا فقط خالد البلطان الذي يحدث له مثل ما رأينا من جماهير النصر لو سلمنا أن حكايته مع الأهلي لها جذور؟!”.

وتساءل الشمراني: “لماذا لم نرَ ذلك يحدث مع غير خالد البلطان أقصد مع أي رئيس آخر.. لماذا لم أرَ جمهور الهلال يحاصر رئيس النصر ولا جمهور الاتحاد يحاصر رئيس الأهلي”.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن خالد البلطان “يعرف سبب تلك الزفة”، لأنها نتاج تصريحاته التي يتمنى أن يبتعد عنها، لكي لا تضعه في المواجهة مع الجمهور.

واستكمل: “هذا درس، وينبغي يا رئيس الشباب أن تصدّقني أن الزمن تغير وما كان يحدث في تلك الفترة لم يعد مقبولاً في هذا الزمن وحراس الأندية والمدافعون عنها اليوم جماهيرها وليس إعلاماً مات نصفه وتم تسليم النصف المتبقي لجيل جديد مهتم بالسوشال ميديا”.

واختتم الشمراني مقاله بالتأكيد على أن كل شيء قد يمر، إلا استفزاز الجماهير، وقال لـ البلطان: “ولهذا أقول الشاطر من يتعلم من أخطائه وأنت كما أنا متأكد شاطر جدًا فلماذا تكرر أخطاءك؟!”.