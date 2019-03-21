خالد البلطان: سأستمر رئيسًا لـ #الشباب لسببين

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عن السببين اللذين جعلاه يُقرر البقاء رئيساً لليث خلال الموسم المقبل.

وتحدث خالد البلطان لبرنامج “كورة” على قناة “روتانا خلجيية” قائلًا: حقيقة لو تريد إعطاءك إجابة جازمة فسأقول لا أريد البقاء، ولكن بعد إصرار خاص من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة حيث أخبرني بضرورة استمراري رئيسًا للشباب وحقيقة لا أرغب في رفض طلبه.

وأضاف البلطان: جمهور الشباب كذلك أصر على بقائي ولا يمكنني رفض أي طلب لهم، ولدي مشروع كبير سأقوم بتنفيذه لإعادة الهيبة إلى نادي الشباب وإعادته إلى طريق البطولات.

وأكمل البلطان حديثه قائلًا: حقيقة لا أريد أن أضع نفسي في مشاكل الكرة والرياضة، ولكنني سأستمر رئيسًا للشباب بعد إصرار من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ومن جماهير نادي الشباب، وبالطبع أريد تحقيق أحلام الشبابيين.

وتابع البلطان: خدمة وطني شيء يُشرفني، وأنا جندي من جنود الوطن، وإذا كانت خدمة الوطن تتمثل في خدمة نادي الشباب وإعادة بناء أمجاده فأنا أرحب بهذا الأمر.