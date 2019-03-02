خالد البلطان: سبب واحد قد لا يجعلني استمر كرئيس لـ #الشباب

المواطن - محمد سمعه

تحدث خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عن مصيره كرئيس للنادي خلال الفترة المقبلة.

ونقل برنامج الديوانية عبر قناة KSA SPORTS تصريحات البلطان والذي قال: لقطة جمهور النصر عادية ولم يكن جميعهم ضدي ولم يكن النصراويين فقط، ولايوجد استفزاز بيني وبين النصراويين أساسًا.

وأضاف البلطان: الدور الأول أخذنا النصر والدور الثاني أخذنا الحكم، الحكم أخطأ في هدف النصر مرتين وطول المباراة استفز لاعبينا.

وتابع البلطان: كنا نستحق الفوز أو التعادل أمام النصر ولا نستحق الخسارة ونلعب بظروف مختلفة عن الآخرين.

وواصل البلطان حديثه قائلًا: سيبا وتراولي هم من سيعودون بالشباب للمنصات وستتغير نظرة الجماهير عن تراولي والنصر عرض عليه في العام الماضي 9 ملايين يورو.

وأكمل البلطان: عندما عدت وجدت النادي في وضع رديء فنيًا وإداريًا وستعود هيبة ومتعة الشباب وهدم الفريق في 5 شهور أمر بسيط ولكن عودته أمر صعب.

وقال البلطان: لا أعلم عن استمراري كرئيس للشباب وقد لا أتمنى الاستمرار بسبب الضغط، وبعض الأجهزة عندما عدت لم أجدها، وكلفتنا نصف مليون ريال ولو لم أكن محب للشباب لأبقيت كل شيء على حاله.

وتابع خالد البلطان: سددنا ديون سابقة تفوق 19 مليون ريال ولو لم أكن محب للشباب لأبقيت كل شيء على حاله.