خالد البلطان .. موهوب ويُسجل في الزاوية الـ90

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن عودة خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب للرياضة السعودية أضافت الإثارة وذلك بعد حديثه مؤخرًا عن النادي الأهلي ونادي النصر.

ويملك خالد البلطان موهبة جعلته مميزًا بين جميع رؤساء الأندية السعودية وهى قدرته على إطلاق التصريجات النارية واستفزاز الآخرين دون أن يُستفز، وقالها بنفسه خلال لقاء إعلامي في برنامج الوقت الأصلي: أنا استفز ولا أُستفز.

وتتميز تصريحات البلطان بأنها قوية وغاضبة للمنافسين، خاصة أن ردود الفعل تكون قوية بعد تصريحاته، فمثلًا نجد أن ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق تحدث إعلاميًا وقال بأنه لا يريد التحدث عن إساءة خالد البلطان المستمرة للنادي الأهلي.

موهبة متميزة

كما أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت قبول شكوى البلطان ضد سالم الأحمدي المتحدث باسم الأهلي بعدما أساء الأخير لرئيس الشباب، حيث تمكن البلطان بفضل ذكائه في التصريحات في إيقاع متحدث الأهلي في الفخ وغُرم وقتها 40 ألف ريال.

واستمر البلطان في إظهار موهبته مثل المهاجم الفذ والذي يُسجل أهدافًا صعبة في الزاوية الـ90 حيث إطلاق التصريحات النارية المصحوبة بردود فعل قوية حيث تحدث عن نادي النصر بالأمس وقال بأنه نادي الجاليات وذلك تعقيبًا على سخرية سعود آل سويلم رئيس النصر من جماهيرية الشباب، واصفًا شعبية الليث بأنها عبارة عن 16 بيتًا واستراحتين.

وعلى الفور تفاعل النصراويون مع وصف خالد البلطان فقال الناقد الرياضي عادل الملحم: النصر نادي الجاليات الان اذا شجعك اليمني والسوداني والمصري وبقية الجاليات فهذا دليل على انك نادي مشهور وعالمي والكل يعشقك.