خالد البلطان: هذه حقيقة رغبة #الشباب في ضم السهلاوي والعابد

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب حقيقة اهتمام الليث بالتعاقد مع محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر واللاعب نواف العابد جناح نادي الهلال.

وقال البلطان في تصريحات إعلامية: محمد السهلاوي لم نفكر فيه ولم نرغب في التعاقد معه، لهذا كل ما قيل حول هذا الأمر هو مجرد اجتهادات صحفية ولكن الشباب لم يفكر في التعاقد مع السهلاوي.

وأضاف البلطان: الشباب فكّر في التعاقد مع اللاعب نواف العابد وكنا بالفعل سنبدأ الخطوات للتفاوض مع الهلال، ولكن وجدنا أن إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل لا تفكر في التفريط في اللاعب وانتهى الموضوع عند هذه النقطة.

وتابع البلطان: الشباب لم يتحدث مع نواف العابد وكنا سنبدأ المفاوضات مع إدارة الهلال.

وكان ذُكر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أن الشباب بدأ أولى خطوات للتعاقد مع نواف العابد والذي غاب عن الهلال والمنتخب السعودي مؤخرًا بسبب الإصابة، لكن الهلال رفض التفريط في اللاعب لاحتياج أزرق العاصمة له في المباريات.

ويذكر أن الشباب كان تعاقد مع العديد من اللاعبين في يناير الماضي مثل البرازيلي سيبا والمغربي مبارك بوصوفة واللاعب الجامبي أبو بكر تراولي.