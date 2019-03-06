خالد الفيصل في رسالة بخط يده يشكر كل من تفاعل مع قصيدة الثمانين: يا مرحبًا بك

المواطن - مكة المكرمة

توجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في رسالة خطها بيده، بالشكر لكل من تفاعل مع قصيدة الثمانين “يا مرحبًا بك”.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد نشرت عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قبل أسبوع، قصيدة جديدة لسمو الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة.

وعلقت إمارة مكة، على القصيدة بقولها: “الأمير خالد الفيصل في قصيدة جديدة مرحبًا فيها بعمر الثمانين”.

وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته الجديدة:

يا مرحبًا بك يا ثمانين عمري *** لوما هقيت إني أشوفك وأنا حي

تناشلت شعرات الأيام تجري *** وابيضت السودا على ضامي الري

اغضي.. ولكن ما تَناقَصْتْ قدري *** وأسْمَحْ.. ولكن ما تنازَلت عن شي