خالد بيومي: #الهلال فريق بطعم أوروبي

المواطن - محمد سمعه

أثنى المحلل الرياضي المصري خالد بيومي على أداء نادي الهلال وذلك بعد الفوز على فريق الدُحيل القطري بثلاثية مقابل هدف بالأمس في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب خالد بيومي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الهلال يجعلك تشعر أن في وطننا العربي فريقاً بطعم أوروبي.

وكان نادي الهلال نجح في حصد النقطة السادسة له بعد الفوز في المباراة الثانية بمرحلة دور المجموعات.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، بينما يتواجد الدُحيل في المركز الثاني وفريق العين في المركز الثالث ونادي استقلال طهران الإيراني في المركز الرابع.

وسيتقابل نادي الهلال مع نادي استقلال طهران في الثامن من أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد نادي الهلال حاليًا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الأحد المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.