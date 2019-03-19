خدمة 7 أحياء جديدة في محافظة الطائف بشبكات المياه

المواطن - الطائف

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب في (7) أحياء بمحافظة الطائف بتكلفة 66.12 مليون ريال.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة، أن المشروع يخدم أحياء جبرة 1 وجبرة 2 وجبرة 3 ومخطط بن فتن والجال (النويشر) والمليساء والنسيم (الزهور)، مبيناً أن أطوال الشبكة بلغت 70.586 كم، بواقع 2010 توصيلات عقار يستفيد منها 20100 نسمة.

وناشد م. الغامدي العملاء الكرام في تلك الأحياء بضرورة مراجعة مكتب خدمة العملاء الذي أعد خصيصاً بالموقع، أو من خلال مكتب خدمات العملاء في مقر الشركة بالمثناة لاستقبال طلباتهم للتوصيلات المنزلية وإنهاء تنفيذها، مؤكداً أنهم سيواصلون تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية واستكمالها لرفع نسب تغطية خدمتي المياه والصرف الصحي في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، وذلك في إطار مبادرات قطاع توزيع المياه ضمن رؤية المملكة 2030.

وثمن مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة اهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ودعم ومتابعة معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، والمهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي للشركة.