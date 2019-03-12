خطة زيدان قد تمنع ريال مدريد من ضم 3 صفقات نارية

المواطن - محمد سمعه

يفكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني في الإبقاء على مواطنه كريم بنزيمة في صفوف الريال للموسم المقبل.

وكان المدرب زين الدين زيدان تولى تدريب نادي ريال مدريد بالأمس حتى صيف عام 2022 خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية أن زيدان يريد الإبقاء على اللاعب الفرنسي بنزيمة، مما يعني أن ريال مدريد قد يصرف النظر عن ضم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبسبب هبوط المستوى الفني لبنزيمة، تعرض اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية لانتقادات حادة من قبل جماهير ريال مدريد مما جعل الجماهير تُطالب فلورنتينو بيريز بضم مهاجم هداف للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد بعد تسعة أشهر من تقدمه بالاستقالة من تدريب النادي الملكي، حيث استقال في يونيو من عام 2018 قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم في روسيا.