خطوة مهمة لتفعيل الاتصال عبر الواتساب

المواطن - الرياض

أتاح تطبيق واتساب للتراسل الفوري خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية في المملكة لمستخدمي التطبيق على منصتي IOS وأندرويد.

ولن يتمكن كل مستخدمي الواتساب من الاتصال المرئي إلا بعد قيامهم بتحديث الإصدار الجديد بآخر نسخة من برنامج واتساب كل حسب نظام التشغيل الخاص به.

وبدأ العديد من مستخدمي واتساب مشاركة تجربتهم عبر مواقع التواصل مؤكدين أن الخدمة بدأت بالتدريج فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن هذا الأمر حتى الآن.

ومؤخرًا قررت واتساب أن تجري تعديلًا على شكل التطبيق، بإضافة خيار الوضع الليلي.

وعادة ما تظهر المحادثات على واتساب بالنص الأسود والخلفية البيضاء، لكن دراسات الشركة كشفت أن هذا الوضع قد يكون متعبًا للعين ليلًا.

وبعد هذه الخاصية سيكون بإمكان المستخدمين اللجوء إلى خيار الوضع الليلي، الذي يقلب ألوان النص والشاشة، مما يتيح للمستخدم الدردشة براحة أكبر مع الضوء الخافت.