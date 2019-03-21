خوفًا من اعتقال رونالدو .. يوفنتوس يسافر إلى الصين بدلًا من أمريكا

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي في الوقت الحالي تغيير خطة إعداده للموسم الجديد بالسفر إلى دولة الصين بدلًا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة New Yourk Times الأمريكية أن يوفنتوس قلق من اعتقال السلطات الأمريكية للاعب كريستيانو رونالدو في حال سافر يوفنتوس إلى واشنطن بسبب اتهام رونالدو في قضية اغتصاب خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن يوفنتوس سيشارك في بطولة الكأس الدولية للأبطال والمقرر إقامتها في صيف 2019 ولكن في دولة الصين بدلًا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتجه يوفنتوس إلى دولة سنغافورة لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد.

ومن المتوقع مواجهة يوفنتوس لفريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في الصين خلال بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وقيل إن رونالدو مُتهم باغتصاب فتاة أمريكية في عام 2009 ودفع لها مبلغاً مالياً قدره 375 ألف دولار أمريكي لتصمت عن الواقعة أمام وسائل الإعلام.

وكان رونالدو انضم إلى يوفنتوس في يوليو الماضي مقابل 100 مليون يورو قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.