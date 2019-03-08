خوقير ساخرًا: تعبنا من الاحتجاجات وياليت رسومه تُحوّل لـ #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

انتقد عبدالله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة، الاحتجاج والذي تقدم به نادي الهلال احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة الفريقين والتي أقيمت بالأمس في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عبدالله خوقير لبرنامج الديوانية على قناة KSA SPORTS قائلًا: تعبنا من الاحتجاجات، كل ما يجي احتجاج سنكسبه، ويا ليت رسوم الاتحتجاج تُحول لنادي الوحدة، نحن بحاجة لها.

وأضاف عبدالله خوقير: بالطبع أريد قول هاردلك لجماهير الوحدة على مباراة اليوم، اجتمعنا مع معالي المستشار تركي آل الشيخ لإعداد خطة الموسم القادم وسننافس بكل قوة على كأس الملك.

وكان نادي الوحدة تعادل مع فريق الهلال بالأمس على ملعب جامعة الملك سعود بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل للوحدة اللاعب جابر عسيري، وسجل لنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو.

سيواجه الوحدة، فريق النصر في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السادس عشر من شهر مارس الجاري.