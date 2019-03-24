دانة الطويرش تشارك جمهورها سرها

المواطن - الرياض

شاركت الفاشينيستا دانة الطويرش جمهورها نبأ سارا حين أعلنت له أنها تنتظر مولودًا جديدًا.

وتلقت دانة الطويرش التهاني والتبريكات فور انتشار الخبر، حيث انهالت عليها عبارات التهنئة والأمنيات السعيدة.

في البداية قالت زينة :” ما بعرف ليش انبسطت كتير لما عرفت دانة طويرش حامل”.

وأضافت بلقيس :” شفت دانة الطويرش بالمستشفى إنسانة متصالحة مع نفسها تضحك مع الناس رغم أنها كانت تعبانة لو أنا حتى ما أسلم على أحد صح هذه الناس اللي تستأنس تشوفهم بنجاحاتهم”.

أما ريم النويصر فقالت :” مبروك الله يتمم لك فرحتك ….بنتك بتطلع كيوت مثلك.. والله محظوظة إنك أمها تحمست أشوفها”.

وكانت الفاشينيستا دانة الطويرش أثارت قبل عدة أشهر ردود أفعال متباينة بعدما كشفت عن عائداتها اليومية من الإعلانات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت دانة الطويرش في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها بتطبيق سناب شات: إن الهاتف المحمول أصبح مصدر دخل للعديد من الأشخاص وهي منهم، لافتة إلى أنها تربح يوميًّا 4500 دينار كويتي أي ما يزيد على 55 ألف ريال سعودي من الإعلانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أي بإجمالي 135 ألف دينار كويتي شهريًّا.

كلام دانة الطويرش كان ردًّا على ما أشيع عن اعتزام السلطات الكويتية فتح تحقيقات مع مشاهير السوشيال ميديا الذين تضخمت ثرواتهم.

وأضافت دانة الطويرش أن هذه المبالغ صافي ربحها من الإعلانات إلى جانب أرباحها من مساهمتها في بعض صالونات التجميل أو المطاعم كاستثمار تجاري مع آخرين، مشددة على أن هذه الأرقام غير مبالغ فيها وعادية.

وقالت دانة الطويرش: إنها تعمل وغيرها من الفاشينيستات منذ حوالي 7 سنوات بالكويت وبالتالي امتلاكهن حسابات بها ملايين الدينارات أمر عادي، لافتة إلى أنها لا تمتلك ملايين؛ لأنها مسرفة للغاية ولا تستطيع توفير أموال.

يذكر أن دانة الطويرش هي عارضة أزياء كويتية تعمل في مجال الأزياء الخاصّة بالمرأة والرجل والعلاقات الاجتماعية.

وكتبت عن نفسها في تويتر أنها في حالة حب مع الطعام والأزياء، ولها شعبية كبيرة عبر مواقع التواصل؛ حيث لديها أكثر من 211 ألف متابع عبر حساباتها، منهم 80 ألف متابع عبر موقع تويتر فقط.