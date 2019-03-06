دورتموند ضد توتنهام .. ديكة لندن يهدمون حاجز التعثر بعد ثماني سنوات

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أداءً أكثر من رائع بالأمس خلال مباراة دورتموند ضد توتنهام والتي أقيمت في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة دورتموند ضد توتنهام انتهت بفوز فريق توتنهام بهدف دون رد سجله النجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الـ49 مع بداية الشوط الثاني.

ونجح السبيرز بعد الفوز في مباراة دورتموند ضد توتنهام، للتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 2011، حيث كثيرًا ما كان يودع توتنهام المسابقة الأوروبية إما من دور المجموعات أو من دور الـ 16.

ولم ينجح فريق بوروسيا دورتموند في إظهار أي أنياب هجومية خلال مباراة دورتموند ضد توتنهام في جولة الإياب، وكان الفريق الإنجليزي الأفضل في معظم دقائق المباراة.

وشهدت مباريات الأمس كذلك في دوري أبطال أوروبا وبعد فوز السبيرز في لقاء دورتموند ضد توتنهام، إقصاء نادي ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من نادي اياكس أمستردام الهولندي برباعية مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

ويذكر أن النجم الإنجليزي هاري كين أعرب عن سعادته بعد الفوز في مباراة دورتموند ضد توتنهام حيث كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ليست هناك مساحة أفضل لتسجيل الأهداف إلا من خلال رؤيتك أنت للزاوية المناسبة.

وقبل إقامة مباراة دورتموند ضد توتنهام، كان السبيرز سقط في فخ التعادل الإيجابي يوم السبت الماضي أمام نادي آرسنال في ديربي شمال لندن حيث أقيمت المباراة على ملعب ويمبيلي معقل نادي توتنهام في مدينة لندن البريطانية.

ويذكر أن كين كان قال بعد مباراة دورتموند ضد توتنهام، إن السبيرز قادر على المنافسة والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.