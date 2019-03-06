دورتموند ضد توتنهام .. رقم كين الاستثنائي.. وسقوط فافر الأول الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل السبيرز تألقه في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونجح في حسم مباراة دورتموند ضد توتنهام لصالحه بهدف دون رد.

واحتضن ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، مساء أمس الثلاثاء، مباراة دورتموند ضد توتنهام في إياب منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، وفاز السبيرز بهدف نظيف سجله النجم هاري كين.

وكانت مباراة دورتموند ضد توتنهام في ذهاب دور الـ16 من الشامبيونزليج، قد انتهت بفوز السبيرز على ملعبه بثلاثية دون رد، سجلها سون هيونغ مين، جان فيرتونجن وفرناندو يورينتي.

وبعد هدفه في مباراة دورتموند ضد توتنهام بالأمس، حقق النجم الإنجليزي هاري كين رقمًا استثنائيًّا، حيث إنه أصبح أول لاعب ينجح في هز شباك الفريق الألماني على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في منافسات الشامبيونزليج هذا الموسم.

ورفع المتألق هاري كين رصيده إلى 24 هدفًا في منافسات البطولات الأوروبية بعد هدفه في مباراة دورتموند ضد توتنهام بالأمس، ليكون أفضل هداف في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز، وذلك وفقًا لموقع “سكواكا”.

وتُعد هزيمة دورتموند ضد توتنهام الإنجليزي هي الأولى لفريق بروسيا تحت قيادة المدير الفني السويسري لوسيان فافر على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وقبل مباراة دورتموند ضد توتنهام بالأمس، لعب الفريق الألماني 17 مباراة على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، نجح في تحقيق الفوز في 13 لقاء، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.