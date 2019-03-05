دوري أبطال آسيا .. #الأهلي يحشد أسلحته استعدادًا لمواجهة السد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيلة فريقه وذلك استعدادًا لمواجهة نادي السد القطري في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

التشكيل الأساسي:

وجاء التشكيل الأساسي للنادي الأهلي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: أدريلان سانتوس، عبدالباسط هندي، باولو دياز، سعيد المولد، حسين عبدالغني.

في خط الوسط: نوح الموسى، يوسف الحربي، حسين المقهوي.

في خط الهجوم: دجانيني، عمر السومة.

القائمة الاحتياطية:

أما في قائمة احتياطي الأهلي فجاء كل من” ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، سلمان المؤشر، تيسير الجاسم، مهند عسيري، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب”.

ويذكر أن مباراة الأهلي والسد تُقام اليوم في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسعى النادي الأهلي إلى قص شريط مبارياته الآسيوية بالفوز على نادي السد للثأر من الخسارة وتوديع دوري الأبطال الآسيوي نسخة العام الماضي من دور ثمن النهائي على يد فريق السد.