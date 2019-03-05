دوري أبطال آسيا .. التكافؤ شعار مباريات العين والهلال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة العين والهلال المُقرر إقامتها على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك تقاربا شديدا في نتائج مباريات العين والهلال السابقة في بطولة دوري أبطال آسيا.

ولعب العين والهلال 11 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الفريق البنفسجي في الفوز بـ5 مواجهات، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في 4 لقاءات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويسعى الفريق البنفسجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة العين والهلال اليوم، لتحقيق انطلاقة قوية في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والمنافسة على الصدارة مبكرًا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لنقل سلسلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، والفوز في مباراة العين والهلال اليوم.