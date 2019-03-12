دوري أبطال آسيا .. #الهلال يُحقق رقمًا غائبًا منذ 2010

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الدحيل القطري اليوم؛ ليُحقق رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال نجح في الفوز بأول مباراتين في المسابقة القارية، للمرة الأولى منذ عام 2010، مؤكدًا أنها بداية مثالية للزعيم.

وانتهت مباراة الهلال ضد الدحيل القطري التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وسجل ثلاثية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في شباك الدحيل القطري، البرازيلي كارلوس إدواردو، علي آل بليهي والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقائق 26، 77 و79، وأحرز هدف الضيوف الوحيد شويا ناكيجاما في الدقيقة 75.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني، يوم 8 من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.