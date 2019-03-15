دوري أبطال آسيا مُشيدًا بلاعب #النصر : لهذا نُحِب كرة القدم

المواطن - مروة نبيل

أثنى دوري أبطال آسيا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتصرف لاعب درجة الشباب بنادي النصر ضاري العنزي بتقبيل رأس وقدم والدته بعد الفوز على الليوث بالأمس.

وأعاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، نشر تغريدة حساب نادي النصر للاعبه ضاري العنزي وهو يُقبل رأس وقدم والدته، وعلق قائلًا: “لهذا نُحِب كرة القدم”.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قد تداولوا مقطع فيديو للاعب شباب العالمي ضاري العنزي وهو يُشارك والدته فرحة الفوز على الشباب بتقبيل قدمها، الأمر الذي نال إشادة كبيرة سواء من الإعلاميين أو الجماهير.

ومن جانبه، قام حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، بنشر مقطع الفيديو المتداول للاعب الفريق ضاري العنزي مع والدته التي حضرت من حفر الباطن إلى الرياض لحضور المباراة، ووجه الشكر لمصور هذا الفيديو.

وانتهت مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الدوري السعودي للشباب، بفوز العالمي برباعية دون رد، سجلها فراس البريكان هاتريك، وأيمن يحيى، ليواصل العالمي انفراده بصدارة الترتيب برصيد 59 نقطة.