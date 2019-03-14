دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يكتسح ليون بخماسية.. ويتأهل لربع النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة برشلونة وليون التي أُقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بفوز الفريق الكتالوني بخماسية مقابل هدف.

وبدأت مباراة برشلونة وليون بشكل سريع، وكاد ليونيل ميسي أن يهز الشباك في الدقيقة الثالثة، إلا أن الحارس لوبيز تصدى لتسديدته، وسدد لاعب الفريق الفرنسي، ندومبلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ولكنها مرت بعيدًا.

وأضاع ميسي فرصة هدف في الدقيقة 13، بعدما فشل في مراوغة الحارس من انفراد، ثم تعرض الأوروغوياني لويس سواريز للإعاقة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة ترجيح سددها ليونيل بطريقة بانينكا في الدقيقة 16.

وكاد الفريق الفرنسي أن يتعادل في الدقيقة 19 من أحداث مباراة برشلونة وليون من تسديدة صاروخية للاعب ديمبلي، ولكنها اصطدمت بلاعبي الدفاعي، وانفرد فيليب كوتينيو بالمرمى قبل أن يصطدم بالحارس لوبيز، ليسقط بسبب الإصابة.

واستغل سواريز كرة مميزة من ميسي وسدد كرة قوية في الدقيقة 28، ولكن الحارس تصدى لها، لترتد الكرة لحدود منطقة الجزاء أمام اللاعب راكيتيتش، إلا أنه سددها فوق العارضة، وعزز الفريق الكتالوني تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 31 من أحداث مباراة برشلونة وليون عن طريق كوتينيهو.

وغادر الحارس لوبيز مباراة برشلونة وليون في الدقيقة 34، بسبب الإصابة، ليُشارك ماثيو جورجلين بدلًا منه، وأهدر سواريز فرصة تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 37، وتصدى الحارس البديل لانفراد ميسي في الدقيقة 40.

وضغط الفريق الكتالوني مع بداية أحداث الشوط الثاني، قبل أن يتمكن لوكاس توزار من تقليص الفارق في الدقيقة 58، ولجأ حكم مباراة برشلونة وليون إلى تقنية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف قبل احتسابه.

وأحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 78، وواصل النجم الأرجنتيني تألقه في مباراة برشلونة وليون وأرسل كرة عرضية مميزة في الدقيقة 81، ليُسجل جيرارد بيكيه الهدف الرابع في شباك الفريق الفرنسي.

وأرسل ميسي كرة مميزة للاعب ديمبلي ليُسجل الهدف الخامس في الدقيقة 86، وتنتهي مباراة برشلونة وليون بفوز الفريق الكتالوني بخماسية مقابل هدف، ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.