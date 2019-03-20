دوري الدرجة الأولى .. #أبها يرفع شعار #صدارة_بس

المواطن - مروة نبيل

نجح أبها في استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، بعد فوزه على مضيفه الوشم بثلاثية أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ29.

وانتهت، مساء الأربعاء، منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى باستعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لصدارة الترتيب بعد يوم واحد من خسارته.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للحفاظ على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى والفوز في المباريات المقبلة، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وجاء جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد نهاية منافسات الجولة الـ29 كالتالي؛ أبها في الصدارة برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي ضمك، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة برصيد 49 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة رابعًا في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم نجران بـ42 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق الأنصار صاحب المركز السابع.

ويتواجد النجوم في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع الجيل، وتملك 3 فرق رصيد 38 نقطة، وهم الطائي، المجزل وهجر، ثم النهضة في المركز الـ13 برصيد 37 نقطة، وهو نفس رصيد الجبلين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب 36 نقطة، مُحتلًّا المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى وبفارق نقطتين عن العين، ثم فريق القيصومة برصيد 32 نقطة.

وفي المركز الـ18 بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوشم برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العروبة، ويتذيل الترتيب فريق الشعلة بـ25 نقطة أيضًا.